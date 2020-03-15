القرية العالمية تختتم موسمها الـ24 حفاظاً على سلامة زوارها

متابعة بتجـــــــــرد: في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في إمارة دبي، أعلنت القرية العالمية اختتام موسمها الـ24، وذلك، حرصاً على ضمان السلامة الكاملة لزوارها، وكذلك للعاملين فيها، مع تطلعها للترحيب بضيوفها في موسمها المقبل.

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