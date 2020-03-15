“كورونا” يبعد “هجمة مرتدة” عن إيطاليا والأردن

متابعة بتجـــــــــرد: تعرض فريق عمل “هجمة مرتدة” للمخرج أحمد علاء وبطولة الفنان المصري أحمد عز، والمفترض عرضه في دراما رمضان المقبل، لحالة من الارتباك داخل كواليس العمل نتيجة فيروس كورونا.

وقال مصدر خاص أن أسرة المسلسل كانت تستعد للسفر إلى إيطاليا والأردن خلال الأيام المقبلة، إلا أن ظهور فيروس كورونا في كلتا الدولتين جعلهم يتراجعون عن التصوير فيهما.

وأضاف أن هناك أزمة داخل الكواليس في ظل انتشار الفيروس في عدد من بلدان العالم، حيث يسعى السيناريست باهر دويدار لإيجاد حل درامي لهذه الأزمة.

يذكر أن مسلسل «هجمة مرتدة» مأخوذ عن ملف من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، محمد جمعة، ومايان السيد.