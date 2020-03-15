بسبب كورونا، إلغاء مهرجان موازين في المغرب

Mar 15, 2020
أعلنت جمعية ثقافات المغرب، اليوم الأحد، عن إلغاء الدورة الـ19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، المقرر تنظيمها في الرباط ما بين 19 إلى 27 يونيو 2020، وذلك للحد من خطر انتشار فيروس كورونا.
واعلن المهرجان الخبر في بيان نشره قبل قليل عبر حسابه على انستغرام، وجاء فيه: “في إطار مكافحة خطر انتشار فيروس كورونا، تعلن جمعية ثقافات المغرب عن إلغاء الدورة التاسعة عشرة من إيقاعات موازين للمهرجان العالمي التي كان من المفروض أن تقام في الرباط في الفترة من 19 إلى 27 يونيو 2020. وقد اتخذ هذا القرار وفقا لتدابير الأمن الوقائي التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية، التي توصي بالحد من التجمعات الكبيرة.” وأكد البيان “ان أولوية الرابطة، قبل كل شيء، صحة مواطنينا وسلامتهم“.
وكانت الدورة الثامنة عشرة من مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي يعتبر أكبر حدث فني ينظمه المغرب سنوياً، قد أقيمت وسط مظاهرة فنية كبيرة ضمت أهم نجوم الغناء والموسيقى من أنحاء العالم.
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