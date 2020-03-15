حكايات الماضي تعود إلى الحاضر في مسلسل “والدي العزيز”

قصص وحكايات من الماضي، تعود إلى الحاضر، وتغيّر ملامح المستقبل في الدراما الاجتماعية “والدي العزيز” للكاتب حسين المهدي والمخرج علي العلي، على MBC1. تدور الأحداث حول قصة حب فاشلة أدت إلى انفصال رجل وامرأة، ليلتقيا مجدداً بعد سنوات، فتتأجّج قصة حبها وتعيد معها الكثير من القضايا والمُلابسات التي ما زالت عالقة، وترسم ملامح جديدة للعلاقات بين شخصيات العمل مؤثّرةً في حاضرهم ومستقبلهم.

يجمع العمل كل من ابراهيم الحربي، محمد العجيمي، مرام، عبد المحسن القفاص، روان مهدي، عبد الله الطليحي، غدير السبتي، روان العلي، يوسف الحشاش، أسامة المزيعل، حسن ابراهيم وآخرين.

يُعرض مسلسل “والدي العزيز” على MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت السعودية.