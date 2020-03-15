طوني عيسى: هذا سبب الاشتباه بإصابتي بكورونا.. ويدعو للعبادة لمحاربته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد الممثل طوني عيسى في اتصال خاص مع "فوشيا"، أنه يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما ينتشر من شائعات تتعلق بإصابته بفيروس "كورونا" عارية من الصحة.

وأشار إلى أن الخطأ وقع نتيجة تشابه الأسماء، فليس هو طوني عيسى الذي تم الحديث عن تعرضه ووالدته وابنته للعدوى، لافتا إلى أنه يقبع في منزله مع والده في حجر منزلي، مطمئنا في الوقت ذاته الجمهور بأن والدته أيضا لا تعاني من أي مشكلة صحية.

وأضاف طوني عيسى: "لا سبيل للقضاء على هذا الفيروس سوى الصلاة والصوم، ونحن نقوم بتعقيم المنزل الذي أصبح بمثابة المكان الذي أقضي به اليوم بأكمله".

تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس مجلس إدارة "اي بي تي" طوني عيسى هو من أصيب وبعض أفراد عائلته بفيروس الكورونا، مشيرا في حديث صحافي بالقول: "نصلي لكي نتغلب على هذه المحنة، وننتهي من هذا القطوع في أسرع وقت. حمانا الله جميعا من كل مكروه، وحمى أهلنا وعيالنا ولبنان".

Advertisements

وأكد أن حالته اليوم ووالدته المصابة أيضا مستقرة، وهما في عزل منزلي، في حين أن ابنته تقبع في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

كما أكد أنه من المزعج وضع الشخص المصاب بالفيروس في موقع الضحية، إلا أنه في الحقيقة هو مريض، شأنه شأن أي مريض يعاني من مشكلة صحية وليس مجرما.

‏ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا لغاية هذه اللحظة إلى 99 شخصا، في حين تم تسجيل وفاة 3 أشخاص.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" هاتفيا مع الممثل طوني عيسى الذي وضع حدا لكل الشائعات بشأن إصابته بفيروس الكورونا.