لقاء الخميسي تحن لأيامها في روما بعد عزل إيطاليا بسبب "كورونا"

انتشرت الأخبار مؤخرًا عن انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم مما أدى إلى تخوف البعض من السفر منها وإليها، وكانت ‏إيطاليا ضمن قائمة هذه الدول.‏

عبرت الفنانة لقاء الخميسي عن حزنها عمّا يجري في إيطاليا ونشرت مجموعة من الصور والفيديوهات لرحلة من رحلاتها هناك ‏عبر حسابها على انستغرام، وكتبت معلقة عليها: "إيطاليا حبي الكبير، كنتي تشعين دومًا، سعيدة، مليئة بالحب والحياة والثقافة ‏والإيجابية".‏

تابعت: "كلها مسألة وقت وستعودين جميلة كعروس ساحرة كما اعتدتي أن تكوني دومًا، أفتقدك".‏

يشار إلى أن لقاء الخميسي، كانت قد شاركت مؤخرًا، كضيفة شرف في فيلم التحريك "الفارس والأميرة"، كما قدمت أغنية الفيلم ‏التي ‏تتضمن رسالته‎.‎

فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج ‏بشير الديك، وشارك في ‏الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ‏عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن ‏أبو زهرة‎

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