أشرف زكي يدعو لإجراءاتٍ وقائية ضد كورونا

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""الخليج 365"" من بيروت: وجّه نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بياناً إلى صنّاع السينما الذين يستعدون لدراما رمضان المقبل ويصورون أعمالاً فنية خلال الفترة الحالية، وجاء فيه: "انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة. تهيب نقابة المهن التمثيلية بالمنتجين لأشكال الدراما في الوسائط التكنولوجية (المسلسلات خاصة) القيام بالإجراءات الاحترازية".

وأشارت لعدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها كالآتي:

- تأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر.

- عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعدادٍ كبيرة تلافياً لانتشار العدوى على نطاقٍ واسع

- الالتزام بجميع الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للأفراد مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية وشرب المياه على سبيل المثال لا الحصر.

- تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها.



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