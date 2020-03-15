" يالذيذ يا رايق وكل سنة وانت ناجح يا خوخو".. نجوم الفن يهنئون مصطفى خاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاده الـ 35، الموافق اليوم 15 مارس، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء بين هؤلاء النجوم:

دينا محسن "ويزو"

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" صورة تجمعها بالفنان مصطفى خاطر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"يا خوخو يا جميل كل سنة وانت طيب يا عسل الدنيا وعقبال ملايين السنين وتحقق كل اللي بتحلم بيه".

أشرف عبدالباقي

الفنان أشرف عبدالباقي نشر صورة تجمعه بالفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وانت طيب وناجح يا خوخو".

عز العرب

فيما نشر مدير التصوير عز العرب صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة سعادة وصحة ونجاح، أنت بجد تستاهل كل خير ويارب يرزقك على قد جدعنتك ورجولتك وطيبتك".

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أحمد السعدني

السعدني الصغير نشر صورة تجمعهما، عبر خاصية الاستوري، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها :"كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

هشام ماجد

الفنان هشام ماجد نشر صورة تجمعهما، عبر خاصية الاستوري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وانت طيب يا لذيذ يارايق".

محمد محمود عبدالعزيز

نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز صورة تجمعهما، عبر خاصية الاستوري، على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وانت طيب يا خاطر".

إيمي سالم

ونشرت الفنانة إيمي سالم صورة تجمعهما، عبر خاصية الاستوري، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها :"كل سنة وانت طيب يا مصطفى".