هاني شاكر يروج للموسم الأول من The Voice Senior

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روج الفنان هاني شاكر، لبرنامجه الجديد The Voice Senior، المقرر عرضه على شاشة (إم بي سي) يوم السبت الموافق 21 مارس.

ونشر "شاكر" عبر حسابه بموقع إنستجرام، مجموعة صور من كواليس البرنامج، وعلق: "انتظروا الموسم الأول من برنامج The Voice Senior، مع أجمل وأروع مواهب".

البرنامج يشارك به مواهب تجاوزت عامها الستين من عمرها، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان اللبناني ملحم زين

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