بسبب "كورونا".. جمهور ممثلة تركية يطالبونها بدخول العزل مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف موقع "sabah" التركي، عن تعرض الممثلة بيرين سات وزوجها المطرب كينان دوجلو، لهجوم كبير من الجمهور، بعدما ظهرا في أحد المطاعم التركية، دون الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل لكل من كان خارج البلاد، وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

بيرين وكينان كانا يقضيان عطلتهما في لندن الأسبوع الماضي، ولم يلتزما بالبقاء في المنزل 14 يومًا، وهو ما أثار غضب الجمهور، الذي طالبهما باتباع التعليمات.

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ولفت الموقع إلى أن الفيروس أودى بحياة 4 آلاف شخص حول العالم، وأن وزارة الصحة التركية طالبت المواطنين العائدين من خارج البلاد بأن يعزلوا أنفسهم 14 يومًا، وألا يخرجوا من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.

جدير بالذكر أن بيرين سات، عُرض لها مؤخرًا على شبكة نتفليكس، مسلسل " Atiye"، وأثارت جدلًا واسعًا بسبب بعض المشاهد التي وصفها البعض بالجريئة.