- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشف موقع "sabah" التركي، عن تعرض الممثلة بيرين سات وزوجها المطرب كينان دوجلو، لهجوم كبير من الجمهور، بعدما ظهرا في أحد المطاعم التركية، دون الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل لكل من كان خارج البلاد، وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
بيرين وكينان كانا يقضيان عطلتهما في لندن الأسبوع الماضي، ولم يلتزما بالبقاء في المنزل 14 يومًا، وهو ما أثار غضب الجمهور، الذي طالبهما باتباع التعليمات.
ولفت الموقع إلى أن الفيروس أودى بحياة 4 آلاف شخص حول العالم، وأن وزارة الصحة التركية طالبت المواطنين العائدين من خارج البلاد بأن يعزلوا أنفسهم 14 يومًا، وألا يخرجوا من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.
جدير بالذكر أن بيرين سات، عُرض لها مؤخرًا على شبكة نتفليكس، مسلسل " Atiye"، وأثارت جدلًا واسعًا بسبب بعض المشاهد التي وصفها البعض بالجريئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "كورونا".. جمهور ممثلة تركية يطالبونها بدخول العزل مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.