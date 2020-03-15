أكتر مسلسل تعبت فيه.. كيف ودعت حنان مطاوع "بنت القبائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتهت الفنانة حنان مطاوع من تصوير آخر مشاهدها بمسلسل "بنت القبائل"، الذي يعرض حاليًا على قناة "الحياة".

ونشرت "حنان"، صورة لها من آخر يوم تصوير وعلقت عليها قائلة: "آخر يوم تصوير في مسلسل بنت القبائل، أكتر مسلسل تعبت فيه، يارب يكون عجبكوا ويارب يسلم لإن أماكن التصوير خطيرة، ويارب يجمعني مع أسرة المسلسل في أعمال قادمة إن شاء الله، وربنا يوفق ويسعد الجميع".

Advertisements

مسلسل "بنت القبائل"، يشارك في بطولة المسلسل عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ويناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية بين أفراد الأسرة وترابطها في إشكل دراما صعيدية".