أصالة تهنئ رامي صبري بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة السورية أصالة نصري، على تهنئة الفنان رامي صبري، بعيد ميلاده.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وراموتي الغالي بخير ونجاح، والله يحفظك لعيلتك الكبيرة والصغيرة".

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رامي صبري من مواليد 15 مارس، دخل عالم الفن من بوابة التلحين، حيث قدم مجموعة من الأغاني لكبار النجوم أبرزهم عامر منيب، فضل شاكر، شيري عبدالوهاب.

بعدها قدم عددا من الألبومات الغنائية الناجحة، أبرزها "حبيبي الأولاني"، "غمضت عيني"، وصولا لآخر ألبوماته الغنائية "الراجل" الذي صدر العام الماضي.