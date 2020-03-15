نور محمود يقع في حب حنان مطاوع في "القاهرة كابول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يواصل الفنان نور محمود تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل بـ"ستديو الأهرام" .

وقال نور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"مشاهدي جميعها داخل القاهرة، تجمعني بالفنان نبيل الحلفاوي والفنانة حنان مطاوع، وأجسد شخصية "أحمد" يعمل في مدرسة مع "منال" التي تجسدها الفنانة حنان مطاوع، ثم يقع في حبها، وبعدها تدور الأحداث في إطار تشويقي".

وأضاف نور :"من حسن حظي أني بشتغل مع حنان مطاوع والأستاذ نبيل الحلفاوي، والورق جميل جدا، وده بيشجعني وأنا رايح التصوير بكون سعيد ".

Advertisements

تابع نور محمود :"القاهرة كابول التعاون الثالث لي مع المخرج حسام علي، بعد مسلسلي أخر نفس، الرحلة".

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، شيرين، أحمد رزق، ومن إخراج حسام علي، تأليف عبدالرحيم كمال.