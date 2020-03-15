شهيرة محذرة الشباب من "كورونا": "نبوس ايديكم بلاش خروج"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نصحت الفنانة شهيرة الشباب، بالانتباه لخطورة الاختلاط، حفاظًا على أنفسهم وخوفًا من انتشار فيروس كورونا.
وأعادت شهيرة نشر مناشدة رئيس الوزراء للمواطنين بعدم نزول الطلاب أو خروجهم من المنازل طوال فترة تعليق الدراسة؛ تجنبًا للاختلاط، وعلقت "ياريت شباب مصر الواعي ينتبه إلى خطورة الاختلاط حفاظا على أنفسهم وعلى أحبائهم، نبوس ايديكم بلاش خروج".
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.
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