فيديو| يسرا تبكي: "أمي أكتر حاجة واجعة قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل فريق عمل مسلسل "دهب عيرة"، بعيد ميلاد الفنانة يسرا، الذي وافق الثلاثاء الماضي 10 مارس الجاري.
وخلال الحفل أعربت الفنانة يسرا عن حزنها الشديد لفقدان والدتها، التي رحلت 24 يوليو 2019.
وقالت يسرا خلال لقائها ببرنامج "The insider"، وهي تبكي:"الحاجة الوحيدة اللي نقصاني أمي، وهي أكتر حاجة واجعة قلبي، وأنا مش عارفة أحب اليوم دا بعدها، كتر خير كل الناس اللي معايا وبيهنوني، وجم وعملولي مفاجأة بس كل حاجة ناقصة، كل معنى كبير ناقص في حياتي،
توفيت والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض.24 يوليو، وأعلنت الخبر الإعلامية بوسي شلبي، على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".
الفنانة الكبيرا يسرا من مواليد 10 مارس، وتشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "دهب عيرة"، ويشاركها العمل كل من حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادي مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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