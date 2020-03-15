محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
بعد 17 عاما من الغياب عن الساحة يستعد المطرب حسن فؤاد للعودة للظهور مجددا، خلال الفترة المقبلة، إذ يشهد برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، أول ظهور له بالحلقة المقرر إذاعتها في الحادية عشرة مساء الثلاثاء المقبل.
حسن فؤاد في أول تصريح له بعد العودة، تحدث لـ"الخليج 365": "أقوم حاليا بالتدريس في أحد المساجد بمنطقة مدينة نصر، بحمد الله حفظت القران، وحصلت على الإجازة فيه".
وأضاف: "وبإذن الله من المقرر أن أكون في ضيافة برنامج (صاحبة السعادة) بالحلقة المقرر إذاعتها الثلاثاء المقبل في الحادية عشر مساء".
الفنان حسن فؤاد كان آخر ظهور له فنيا في مسلسل "خان القناديل" عام 2003، وكان قد شارك قبلها في مسلسلات عديدة، ومنها "الوتد"، و"أحلام الشباب"، و"الجانب الآخر"، و"أحلام سليمان"، ومسرحيات "أحلام ياسمين" و"بوبي جارد".
كان حسن المولود في 9 نوفمبر 1968، قد تخرج في معهد الموسيقى العربية عام 1989، وقدم "أرابيسك" و"علي بابا"، ومقدمة ونهاية مسلسل "الوتد".
وأصدر حسن فؤاد ألبوما واحدا حمل عنوان "أيوة سيدي"، ضم 8 أغانٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 17 عاما.. مطرب أرابيسك لـ"الخليج 365" حفظت القرآن وأقوم بتدريسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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