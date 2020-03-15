لطيفة تكشف موعد طرح أحدث أغانيها "انت ياه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المطربة لطيفة عن موعد طرح أحدث أغانيها "أنت ياه"، ضمن ألبوم أقوى واحدة، اليوم الساعة 5 مساءًا، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشرت لطيفة بوسترًا دعائيًا للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"استنوا أغنية انت ياه النهاردة، الساعة 5 مساءًا على قناتي الرسمية على يوتيوب، كلمات عمرو المصري، لحن محمدي، توزيع أحمد عاطف".

وطرحت لطيفة، الأحد الماضي، أغنية "خاصمني ماشي"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت حوالي 55,083 مشاهدة حتى الآن.