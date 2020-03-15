تراند اليوم : بعد طول انتظار.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف نتائج الطب الشرعي

كشفت السورية رهاب بيطار، محامية محمد الموسى المعروف إعلاميًا بـ”قتيل فيلا نانسي عجرم”، نتائج تقارير الطب الشرعي السوري، وذلك منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال بيطار، إن وفاة محمد الموسى، جاءت ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية، حسبما أكد الطب الشرعي في تقريره.

وفي وقت سابق، هاجمت بيطار البيان الذي أصدرته نقابة المحامين بطرابلس وبيروت، برئاسة المستشارين محمد مراد، وملحم خلف، ومطالبهم بمنع حضور الجلسات بالمحاكم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.