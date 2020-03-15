بالصور: المشاهير بالبدلات الواقية والكمامات والمناديل الصحية .. يواجهون "كورونا"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - بعد انتشار فيروس "كوفيد19"، المعروف عالمياً باسم "كورونا"، في أكثر من 100 دولة في العالم، وثبوت إصابة بعض المشاهير من بينهم الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، وزوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وبعدما شوهدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترتدي قفازات لمصافحة ضيوفها الرسميين بقصر باكنغهام الملكي بحفل منح الأوسمة، وشوهد الأمير هاري يصافح الجميع بمناسباته الرسمية الأخيرة في لندن بمرفقه، بينما تخلت زوجته ميغان ماركل عن حرصها وعانقت أحد طلاب المدارس باحتفال يوم المرأة العالمي، سلطت وسائل الإعلام على مبادرات المشاهير للتوعية بفيروس كورونا وكيفية تجنبه .

ناعومي كامبل ببدلة واقية



شوهدت عارضة الأزياء العالمية السمراء ناعومي كامبل وهي تصل المطار ببدلة واقية شبيهة ببدلات الأطباء العاملين بالحجر الصحي في المستشفيات ،ويعتقد البعض أن ارتدائها البدلة حيلة ذكية لترويج فيديو لها على يوتيوب.



كما ارتدت أيضاً كمامة وقفازات لاتيكس طبية،ونظارة شمسية،ثم ظهرت بمقطع فيديو وهي تمسح مقعد الطائرة والطاولة بمناديل ديتول المضادة للبكتيريا، ونشرت صورها قائلة: السلامة أولاً.

توم هانكس يعلن إصابته بفيروس كورونا





وأعلن الممثل الأمريكي توم هانكس بشجاعة إصابته وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا في أستراليا خلال تصويره فيلماً سينمائياً عن حياة ألفيس بريسلي،وأنهما ملتزمان بالتعليمات الصحية والحجر الصحي عليهما للشفاء منه تماماً. ونشر في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لقفازات "لاتيكس" الصحية دلالة على خضوعه للحجر الصحي.



وطمأن ابنه شيت هانكس الجمهور عبر تويتر،وقال أن عائلة هانكس غير قلقة ،ووالديه جيدين بعد محادثتهما هاتفياً.

كيم كاردشيان لا تسافر إلا بكمامة وأقراص فيتامين سي



نجمة الواقع كيم كارداشيان ،مثل شهيرات كثيرات وغوينيث بالترو ،لا تتنقل حالياً إلا بارتدائها كمامة طبية عالية المواصفات،ونشرت لنفسها صورة لها بالكمامة،ليقتدي بها عشرات الملايين من متابعيها حول العالم، كما أنها لا تسافر إلا ومعها قفازات أيدي،و أقراص فيتامين سي.



وزاد حرص كيم كارداشيان على وقاية وحماية نفسها من الفيروس بعد أن قامت شقيقتها كلوي كارداشيان بزيارتها في منزلها وسعلت فيه،ما جعل كارداشيان ترفع إجراءاتها لأقصى درجة من التعقيم والوقاية لحماية أفراد عائلتها.



وقامت بمسح علبة ماكياج تلقتها ابنتها هدية من خالتها كلوي كارداشيان بمناديل معقمة ضد البكتيريا بعد أن رأتها تسعل.



ونشرت كيم كارداشيان مقطع فيديو بإنستغرام،يظهر فيه شخصان كيف يغسلان أيديهما بطريقة صحيحة،ويتصافحان بالقدمين ،لأن المرفقين لا يصلحان للسلام،لأن بعض الناس يسعلون على مرفقهم بغياب المناديل .

غلوريا غاينور تغسل أيديها وهي تؤدي أشهر أغنياتها

وقامت المغنية الأمريكية الشهيرة غلوريا غاينور بنشر مقطع فيديو لها بموقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي،وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة :"I Will Survive"



وهي تغسل يديها بطريقة صحيحة لمدة 20 ثانية كما طلب خبراء الصحة في مركز السيطرة على الأمراض،وأطلقته يوم الثلاثاء الماضي على سبيل "تحدي البقاء على قيد الحياة" لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.



ولا يتطلب هذا التحدي الصحي الواقي سوى 20 ثانية من وقت الإنسان.



وحصل الفيديو على 164 ألف لايك إعجاب ومشاهدة في وقت قياسي يوم بثه على "تيك توك".



وقد استجاب المئات لتحدي غسل اليدين ومبادرة غلوريا غاينور.

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View this post on Instagram It only takes 20 seconds to “SURVIVE”! #iWillSurviveChallenge #fyp #coronavirus #handwashing #washhands #coronavírus #coronavirüs #coronavirüsü #handwash #washyourhands #hygiene A post shared by G L O R I A G A Y N O R (@gloriagaynor) on Mar 10, 2020 at 9:16am PDT

الأمير هاري بيوم الكومنولث يصافح بمرفقه







شوهد دوق ساسيكس الأمير هاري باحتفال يوم الكومنولث في دير وستمنستر يصافح الحضور والمغني كريج دافيد بمرفقه بناءً على طلب أساقفة دير وستمنستر نفسه،حسب ماقال معلق ملكي، بينما كانت دوقة ساسيكس زوجته ميغان ماركل أقل حرصاً منه،وشوهدت تعانق الكسندرا بورك بعد محادثة حميمة.

الملكة إليزابيث ترتدي قفازات بيضاء







في حفل منح الأوسمة السنوي في قصر باكنغهام ،ارتدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية "93 عاماً" ،قفازات بيضاء لأول مرة في حفل منح الأوسمة منذ اعتلائها العرش البريطاني عام 1952 ،حيث لم تشاهد ترتديه بحفل منح الأوسمة في الماضي،وظهرت بالقفازات البيضاء بعد تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم وبريطانيا.



ورفض قصر باكنغهام الإجابة على تساؤلات الصحف البريطانية و “ الإندبندنت" حول ما إذا ارتدت الملكة إليزابيث القفازات البيضاء كإجراء احترازي يقيها فيروس كورونا.

غوينيث بالترو تنام بالكمامة في الطائرة





الممثلة غوينيث بالترو كانت من أوائل المشاهير الذين اتخذوا إجراءات حماية ووقاية احترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا العالمي،وبدت غوينيث هادئة وهي ترتدي كمامة طبية سوداء عالية المواصفات بقيمة 76 جنيها استرلينياً داخل طائرة متوجهة إلى باريس في فبراير الماضي،ونامت بالكمامة حتى لا تلتقط أي عدوى بكتيرية أو فيروس كورونا.



وكتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" : "أبقى آمنا ،لا تصافح،واغسل يديك بشكل مستمر ومتكرر".

بيلا حديد لا تسافر من دون كمامة





عارضة الأزياء الفلسطينية العالمية بيلا حديد، لاتسافر من دون كمامة إطلاقاً من باب الاحتراز ولحماية نفسها من عدوى فيروس كورونا،وتلتزم بتوجيهات مركز سيطرة الأمراض في الولايات المتحدة