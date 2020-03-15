بالصور.. أول ظهور لـ توم هانكس وزوجته من داخل غرفة عزل كورونا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - عبّر نجم هوليوود توم هانكس عن امتنانه لجمهوره الكبير، بعد دعوات الشفاء التي تلقاها والدعم الكبير عقب تأكيد إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون.
وقام هانكس وزوجته ريتا ويلسون بتحديث أخبار الإصابة من أجل طمأنة القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي انزعجت بشدة لسماع تلك الأنباء.
ونشر النجم الأمريكي صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام، ليطمئن جمهوره من داخل غرفة الحجر الصحي قائلا: "مرحبا أصدقائي، أريد أنا وريتا ويلسون أن نشكر الجميع هنا في أستراليا على ما تلقيناه من اهتمام ورعاية صحية، والذين عاملونا بشكل جيد واهتموا بنا بشكل كبير، لدينا كورونا Covid-19 ونحن في عزلة كي لا ننشره".
وفي رسالتهما على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الزوجان أنهما يعيشان هذه الفترة "يوما بيوم"، وأرفق الممثل المخضرم مع رسالته صورة يظهر فيها الزوجان في غاية الهدوء والثقة، وكانا يضعان قبعة بيسبول.
وتابع توم هانكس الذي يبدو أنه يواجه الأمر بهدوء وثقة، حيث كتب: "هناك أشياء يمكننا جميعا القيام بها للتغلب على هذا الأمر من خلال اتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا وبعضنا البعض، أليس كذلك؟".
كما ناشد الممثل توم هانكس وزوجته من داخل غرفة عزلهما في المستشفى الأسترالي "غولد كوست" بعد اختبارهما إيجابيا للفيروس التاجي الجديد يوم الجمعة، باتباع توصيات المتخصصين والأطباء للنجاة من هذا الفيروس لأنه "بالنسبة للبعض يمكن أن يتحول إلى مرض خطير للغاية" على حد قوله.
وقال الممثل في رسالته: "تذكر، على الرغم من الأحداث الجارية، لا أحد يبكي في لعبة البيسبول"، في إشارة إلى عبارة مقتبسة من فيلمه "دوري خاص بهم" A League of Their Own، الذي قدمه مع مغنية البوب مادونا عام 1992.
كان نجم فيلم "كاست أواي"، 63 عاما، والحاصل على جائزة الأوسكار، قد أكد يوم الخميس إصابته بالمرض الفيروسي المستجد، وذلك خلال رحلة عمل إلى أستراليا لتصوير العمل السينمائي الجديد الذي يتناول حياة ملك موسيقى الروك الأمريكي إلفيس بريسلي.
يذكر أن توم هانكس قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ أيام قائلاً: "أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. وحمى طفيفة جدا... كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية".
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Hello, folks. @ritawilson and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!View this post on Instagram
Hello, folks. @ritawilson and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!View this post on Instagram
Hello, folks. @ritawilson and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
A post shared by Tom Hanks (@tomhanks) on Mar 11, 2020 at 6:08pm PDT
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول ظهور لـ توم هانكس وزوجته من داخل غرفة عزل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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