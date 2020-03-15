أميرة محمد: وجود الفنانة السعودية في أي عمل يمنحه أهمية كبيرة و39 عاماً سنٌّ متأخرة لأعيش الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - فنانة طموحة، شقَّت طريقها نحو النجومية، سعودياً وخليجياً، عبر أعمال متميزة، قدمتها على مدى تاريخها الفني الطويل البالغ 25 عاماً. تمتلك كاريزما خاصة، تُميِّزها عن باقي الفنانات الخليجيات، وتتصف بقوة الشخصية، والقدرة على إجادة أدوارها. حجزت لنفسها مكانةً خاصة في خارطة الدراما الخليجية والعربية، وتحظى بمتابعة كبيرة، لاسيما من الجمهور البحريني، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، إلا أنها فرضت نفسها بقوة بفضل براعتها الفنية.

الفنانة البحرينية أميرة محمد، استضافتها «الخليج 365» في حوارٍ، فتحدثت عن كثيرٍ من الأمور التي تتعلق بمسيرتها الفنية، وحياتها الشخصية والعاطفية.

أميرة فتحي





بداية، حدثينا عن استعدادك لشهر رمضان المقبل؟



أستعد للمشاركة في مسلسل درامي جديد، سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل بعنوان «أغلى من حياتي» للكاتب الكويتي أحمد السعد، والمخرج أحمد المقلي.



ما الشخصية التي ستقدمينها في المسلسل؟



أجسِّد فيه شخصية فتاةٍ، تعيش مع أسرتها خلال فترة الستينيات الميلادية، وتعاني من بعض المشكلات الاجتماعية، ما يضطرها إلى الهروب والعيش مع أسرة ثانية للحصول على حياة أكثر أماناً واستقراراً.



لديكِ تجربة ناجحة في الأعمال الدرامية السعودية، منها «طاش ما طاش»، كيف تقيِّمين هذه التجربة؟



أراها من أنجح التجارب التي خضتها خلال مشواري الفني، وأعتزّ بها.



في رأيك، لماذا لا نرى أعمالاً خليجية مميزة سوى في شهر رمضان؟



لعل السبب وراء ذلك شركات الإنتاج، لأنها تعد موسم رمضان فترةً ذهبية، يتابع فيها الجمهور الخليجي معظم الأعمال الدرامية، لذا تركز على هذا الشهر كثيراً.



من وجهة نظركِ، هل تخطَّت الدراما الخليجية منطقة الخليج؟



الدراما الخليجية تعيش حالياً فترة مزدهرة مقارنةً مع الأعوام الماضية. حالياً، أصبحنا نرى مسلسلات تنافس نظيرتها العربية، كما أن الفنانين الخليجيين، أصبحوا معروفين عربياً.



تمنيت هذا المسلسل

أميرة فتحي



ما المسلسل الذي تمنَّت أميرة أن تكون بطلةً فيه؟



مسلسل «العاصوف».



هل تمّ توجيه الدعوة لكِ للمشاركة في العمل؟



نعم، لكنني اعتذرت عن عدم المشاركة، لأن الشخصية التي كنت سأجسدها في العمل قليلة الظهور (تظهر في الحلقات العشر الأخيرة من الجزء الأول)، هذا على الرغم من أن المخرج وعدني بأن الشخصية ستستمر في الظهور في الجزء الثاني.



يمتد مشواركِ الفني 25 عاماً، كيف تصفينه؟



واجهت فيه صعوبات ومعوقات كثيرة، خاصةً في بدايته، لكن بحمد الله، تجاوزت كل ذلك مستندةً إلى الدعم القوي الذي لقيته من أسرتي، ما أسهم في نجاحي وبروزي في الوسط الفني الخليجي.



هل أميرة محمد راضية عن النجاح الذي حققته حتى الآن؟



الحمد لله، راضية كل الرضا، وأتطلع إلى تحقيق مزيدٍ من النجاح مستقبلاً.



حدِّثينا عن دخولكِ الوسط الفني على الرغم من كونكِ خريجة إدارة أعمال؟



دخلت المجال الفني وأنا في عمر 12 عاماً حينما كنتُ طالبةً في المرحلة الابتدائية، وذلك بالمشاركة في بعض الأعمال والأنشطة المسرحية التي كانت تقام في المدرسة.



وجدتُ معارضةً من أخي

أميرة فتحي



هل وجدتِ معارضةً من أسرتكِ عندما قررتِ دخول الفن؟



نعم. وجدتُ معارضةً قوية من أخي الكبير الذي رفض فكرة عملي في المجال الفني، لكن مع مرور الوقت اقتنع بأن هذا المجال الأفضل لي، وسيصقل موهبتي.



شاركتِ في عديدٍ من المسلسلات البحرينية والخليجية، ما المسلسل الذي ترين أنه أضاف لكِ الشيء الكثير، ولماذا؟



المسلسل السعودي «العولمة» مع الفنان بكر الشدي، رحمه الله، والفنانة حياة الفهد، وقد تم إنتاجه عام 1999. الجمهور عرفني من خلال هذا المسلسل، خاصةً الخليجي.



مَن الفنانة الخليجية والعربية التي تأثَّرتِ بها؟



هناك عديدٌ من الفنانات المعروفات في الوسط الفني، سواء في الخليج، أو الوطن العربي، وأكنُّ لهن كل الاحترام والتقدير، لكنَّ أكثرهن تأثيراً في مسيرتي، هي الفنانة الكويتية هدى حسين.



كثيرٌ من الممثلات السعوديات اقتحمن الوسط الفني، مَن أبرزهن في رأيكِ؟



ريم عبدالله، ومروة محمد، لهما أعمال مميزة.



ماذا تحتاج الفنانة السعودية حتى تبرز خليجياً وعربياً؟



الفنانة السعودية لا تحتاج إلى شيء للبروز، يكفي أنها سعودية حتى يتم اختيارها، وتشتهر خليجياً وعربياً، خاصةً أن كثيراً من شركات الإنتاج والقنوات الفضائية تحرص على أن يكون في كل عمل درامي فنانة سعودية، لأنها تمنح هذا العمل أهمية كبيرة.



تطور الحركة الفنية في السعودية

أميرة فتحي



ما رأيكِ في الانفتاح الذي تشهده السعودية؟



أراه أمراً إيجابياً، لأن الفعاليات والمهرجانات والمسرحيات التي تقام في مختلف المناطق السعودية تسهم في تطور الحركة الفنية في البلاد.

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هل سيسهم هذا التطور في بروز الدراما السعودية خليجياً وعربياً؟



بالتأكيد. تطور الحركة الفنية في السعودية سيجلب كثيراً من الرعاة والمنتجين الخليجيين إلى بلادنا لتقديم أعمال فنية متميزة، ما سيسهم في بروز الدراما السعودية خليجياً وعربياً.



قدمتِ عديداً من الأدوار المتميزة، أين وجدتِ نفسكِ أكثر؟



في شخصية «ابتسام» بمسلسل «غصون من وحل» مع الفنانة هدى حسين.



ما طبيعة علاقتكِ بالوسط الفني؟



علاقتي طيبةٌ بجميع الفنانين والفنانات، وبعضهم تربطني به علاقة عملٍ فقط، ولا توجد أي خلافات شخصية مع أي منهم.



فنانٌ، ومخرجٌ تستمتعين بالعمل معهما؟



دحام الشمري، أعشق العمل مع هذا المخرج، لأنه يعطي مساحة كبيرة للفنان حتى يبرز إمكاناته، ومن الفنانين أحرص على العمل مع الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، لأنه يُشعرك بطاقة إيجابية خلال التصوير.



ماذا تمثِّل مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة إليكِ؟



تمثِّل لي الشيء الكثير. في السابق، كنت لا أهتم بها، أما اليوم فأعطيها وقتاً كبيراً، لأنها تُعدّ حلقة وصلٍ بين الفنان وجمهوره، وأفضل طريقة لمعرفة انطباع الجمهور عن الأعمال الفنية التي يقدمها.



أين أميرة من السينما؟



لدي تجربة وحيدة في السينما بالمشاركة في فيلم «إعلان عن حالة حب» مع الفنان الكويتي محمد رمضان، وهي تجربة بسيطة، لذا أتطلع إلى المشاركة في أعمال سينمائية خليجية وعربية مستقبلاً.



أي نجمةٍ تلفتكِ إطلالتها؟



الفنانة هدى حسين، والفنانة مايا دياب.



أتمنى امتلاك مسرحٍ خاص



ماذا عن أميرة محمد الإنسانة، مَن هي؟



فتاة بحرينية، تعشق الحياة، وتسعى إلى تقديم أعمال فنية متميزة، تلقى استحسان الجمهور في البحرين والخليج والوطن العربي.



ما طموحاتكِ المستقبلية؟



أتمنى امتلاك مسرحٍ خاص في البحرين، أو أي دولة خليجية.



ماذا عن حياتكِ العاطفية؟



لا توجد لدي أي علاقات عاطفية. حالياً، أبلغ من العمر 39 عاماً، وهذه السن في نظري ونظر كثيرٍ من الناس متأخرة لأن تعيش فتاة ما علاقة عاطفية مع أي شخصٍ.



كلمة أخيرة لقرَّاء مجلة «الخليج 365»؟



تحياتي وتقديري لكافة العاملين في مجلة «الخليج 365» على هذه الاستضافة، وكل الشكر لجميع القرَّاء الأعزاء.



بعيداً عن التمثيل



ما هواياتكِ؟



أعشق السفر، والرياضة.



ما ألوانكِ المفضلة في الأزياء؟



الأسود والأبيض.



ما القطعة التي لا تتخلين عنها؟



شاحن هاتفي النقال.



ما طبقكِ المفضل؟



المرقوق والأرز الحساوي.



هل تجيدين الطبخ؟



كلا، مع الأسف.