وجه الشاعر أيمن بهجت قمر، رسالة لجمهوره بعد حالة الهلع التي سببها فيروس كورونا المستجد للمصريين، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب بهجت عبر صفحته قائلًا :"مع كل احترامي والتزامي باتباعي لكل الاحترازات واحترامي لللجهود المبذولة بس حبيت اهونها على نفسي وكتبت كلمتين لنفسي : لللجهود المبذولة بس حبيت اهونها على نفسي وكتبت كلمتين لنفسي : المناعة قولي ايه هي المناعة عند واحد من سنة تمانين بياكل كبده في غاية البشاعة والحواوشي حد فاكر لحمته ؟ ماكانتش لحمه يا جماعه فيروس ايه ؟! Advertisements انتوا ناسيين والا ايه ؟! كنت بيبي وكان ابويا شايلني وسيجاره ف ايديه فيروس ايه ؟! انتوا ناسيين والا ايه ؟! لعبنا الكوره وشرابنا فيروسات الدنيا تيجي لفيروساتنا تنبهر تنصهر تنتحر من الصياعه المناعه ويذكر أن كان أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر إعتزاله كتابة الأغاني، لافتًا إلى أنه سيتفرغ لكتابة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

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كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر ساخرًا من كورونا: فيروسات الدنيا تيجي لفيروساتنا تنبهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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