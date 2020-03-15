تستعد المطربة التونسية لطيفه لطرح أغنية جديدة لها تحت عنوان "أنت ياه" خلال الساعات القادمة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". Advertisements ويشار إلى أن أغنية "انت ياه" كلمات عمرو المصري، لحن محمدي، توزيع أحمد عاطف. محمدي، توزيع أحمد عاطف. والجدير بالذكر أنه كانت طرحت لطيفه مؤخرًا فيديو كليب أغنية "أدي عقد" قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وحققت نسب مشاهدة عالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. لطيفة تطرح أغنية "أنت ياه" على الـ "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.