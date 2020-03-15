صورة.. حنان مطاوع تنتهي من تصوير مسلسلها "بت القبائل"

أعلنت الفنانة حنان مطاوع عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "بت القبائل"، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت حنان صورة من كواليس التصوير وعلقت عليها
مسلسل "بت القبائل" بطولة "عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، ياسمين علي، سميرة عبدالعزيز، أشرف عبدالغفور، محمد عبدالحافظ"، تأليف شاذلي فرح، محمد البجلاتي، إخراج: حسني صالح.
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