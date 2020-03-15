صورة.. حنان مطاوع تنتهي من تصوير مسلسلها "بت القبائل"

أعلنت الفنانة حنان مطاوع عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "بت القبائل"، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت حنان صورة من كواليس التصوير وعلقت عليها

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قائلة: "آخر يوم تصوير في مسلسل بت القبائل، أكتر مسلسل تعبت فيه، يارب يكون عجبكوا ويارب يسلم لأن أماكن التصوير خطيرة ويارب يجمعني مع أسرة المسلسل في أعمال مقبلة إن شاء الله، وربنا يوفق ويسعد الجميع".

مسلسل "بت القبائل" بطولة "عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، ياسمين علي، سميرة عبدالعزيز، أشرف عبدالغفور، محمد عبدالحافظ"، تأليف شاذلي فرح، محمد البجلاتي، إخراج: حسني صالح.