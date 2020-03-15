رامي صبري يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

احتفل الفنان رامي صبري بعيد ميلاده الـ 42، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". وكتب رامي بمناسبة الإحتفال" انه عيد ميلادي"، وشارك متابعيه ومحبيه في تهنئته وذلك عبر التعليقات. Advertisements رامي صبري من مواليد 15 مارس 1978، مدينة القاهرة، وتخرج من أكاديمية الموسيقى بالقاهرة، بدأ حياته الفنية كملحن لكبار نجوم الوطن العربي ومنهم"عامر منيب، فضل شاكر، شيرين، وانطلقت مرحلته الغنائية مع المخرج طارق العريان الذي أنتج له أول ألبوم غنائي له "حبيبي الاولاني" عام 2005، ومن هنا بدأ رحلته الغنائية من خلال حفلات شبابية كبيرة في النوادي أكاديمية الموسيقى بالقاهرة، بدأ حياته الفنية كملحن لكبار نجوم الوطن العربي ومنهم"عامر منيب، فضل شاكر، شيرين، وانطلقت مرحلته الغنائية مع المخرج طارق العريان الذي أنتج له أول ألبوم غنائي له "حبيبي الاولاني" عام 2005، ومن هنا بدأ رحلته الغنائية من خلال حفلات شبابية كبيرة في النوادي الرياضية الكبرى والجامعات المصرية المختلفة، ليثبت بها هويته الغنائية بجانب موهبته اللحنية. يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً أغنيته الجديدة"حياتي مش تمام"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وأحلنا:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.

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