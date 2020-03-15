يلتقي الموسيقار الكبير عمر خيرت، بجمهوره في شهر أبريل من خلال حفلين موسيقيين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
يقام الحفلان على التوالي يومي الأحد والإثنين 12،
يذكر أن موسيقى خيرت لها وجود مستمر ومكثفعلى مسارح الأوبرا، وتتميز بحضور كامل العدد ونفاد سريع للتذاكر، حيث يقدم خيرت باقة موسيقية مميزة لمستمعيه، أهمها "إعدام ميت، مسألة مبدأ، غوايش، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، اللقاء الثاني، قضية عم أحمد".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على موعد حفل عمر خيرت المقبل في الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.