تعرّف على موعد حفل عمر خيرت المقبل في الأوبرا

يلتقي الموسيقار الكبير عمر خيرت، بجمهوره في شهر أبريل من خلال حفلين موسيقيين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. يقام الحفلان على التوالي يومي الأحد والإثنين 12، Advertisements 13 أبريل، على أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة. 13 أبريل، على أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن موسيقى خيرت لها وجود مستمر ومكثف على مسارح الأوبرا، وتتميز بحضور كامل العدد ونفاد سريع للتذاكر، حيث يقدم خيرت باقة موسيقية مميزة لمستمعيه، أهمها "إعدام ميت، مسألة مبدأ، غوايش، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، اللقاء الثاني، قضية عم أحمد". على مسارح الأوبرا، وتتميز بحضور كامل العدد ونفاد سريع للتذاكر، حيث يقدم خيرت باقة موسيقية مميزة لمستمعيه، أهمها "إعدام ميت، مسألة مبدأ، غوايش، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، اللقاء الثاني، قضية عم أحمد".

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