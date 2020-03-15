فيديو.. أحمد بتشان يتخطى الـ200 ألف مشاهدة في "بعد غيابه"

سجل كليب أغنية "بعد غيابه" للفنان أحمد بتشان أكثر من 200 ألف مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: محمد عاطف، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: عمرو عبدالفتاح، والكليب إخراج: عماد قاسم.
يذكر أن بتشان بدأ عام 2020 بأغنية جديدة "لازم أفهم"، وحققت أكثرمن مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات: خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع: خالد عز، وتبعتها أغنية "بيني وبينك" التي سجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات: أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال".
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