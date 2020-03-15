أبريل.. نداء شرارة تُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستعد الفنانة نداء شرارة لحفلها الغنائي في القاهرة، وذلك على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 2 أبريل،

بقاعة النهر، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ8 مساءً.

يذكر أن آخر إصدارات نداء الفنية

Advertisements

كانت أغنية "حبيتك بالتلاتة"، التي سجلت أكثر من 26 مليون مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات: أحمد حين راؤول، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: جان ماري رياشي.