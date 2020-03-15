أبريل.. نداء شرارة تُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستعد الفنانة نداء شرارة لحفلها الغنائي في القاهرة، وذلك على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 2 أبريل،بقاعة النهر، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ8 مساءً.
يذكر أن آخر إصدارات نداء الفنية
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