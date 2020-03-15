فن ومشاهير

أبريل.. نداء شرارة تُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

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 تستعد الفنانة نداء شرارة لحفلها الغنائي في القاهرة، وذلك على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 2 أبريل،

بقاعة النهر، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ8 مساءً.

 

 يذكر أن آخر إصدارات نداء الفنية

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كانت أغنية "حبيتك بالتلاتة"، التي سجلت أكثر من 26 مليون مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات: أحمد حين راؤول، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: جان ماري رياشي.

 

 

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