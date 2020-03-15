راندا البحيري تواصل تصوير إختراق 2 لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة راندا البحيري تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "اختراق 2"، والذي من المقرر ان تخوض به السباق الرمضاني المقبل. Advertisements يشار إلى أن "اختراق2" بطولة الفنان السعودى طلال السدر، أحمد عيد، مى سليم، راندا البحيري، نضال نجم، محمد العيسي، مها منصور، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد حسن. راندا البحيري، نضال نجم، محمد العيسي، مها منصور، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد حسن. الجديربالذكر ان آخر أعمال الفنانة راندا البحيري مسلسل "الأخ الكبير"، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام، زينة منصور وتدور أحداثه فى إطار شعبى. الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام، زينة منصور وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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