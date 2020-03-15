ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أثارت عارضة الأزياء الألمانية ​هايدي كلوم​ الرعب خلال الأسبوع الماضي بسبب شعورها بالتعب بعد تصويرها لحلقة من برنامج America's Got Talent الذي تشارك في لجنة تحكيمه، ورغبتها في إجراء اختبار فيروس "كورونا"، لكنها لم تتمكن من الحصول عليه بعد، تم إتخاذ قرار بإيقاف إنتاج البرنامج.

وكان من المقرر أن يصور العرض دون وجود جمهور مباشر في الاستوديو، مع وصول عضوي لجنة التحكيم الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا والممثل الكندي هاوي مانديل إلى الاستوديو في لوس أنجلوس صباح السبت.

لكن في وقت لاحق من ذلك اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الإنتاج توقف.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شعور هايدي كلوم بعوارض كورونا..قرار مفاجئ لبرنامج Americas Got Talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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