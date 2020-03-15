ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​إيمي سمير غانم​ عن فتى أحلامها، إذ إعترفت أنها من عشاق الممثل محمد فوزي، وأنه فتى أحلامها هو وعبد السلام النابلسي.

وجاء تصريح غانم هذا خلال حلولها ضيفة مؤخراً على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الممثل المصري أمير كرارة، والذي سألها:"لو ​حسن الرداد​ اتقدم لك ومحمد فوزي تختاري مين؟"، لترد عليه إيمي: "كده عيب بقى أوفر.. حسن نفسه سيقول لي اذهبي لمحمد فوزي".

وأضافت:"محمد فوزي يصلح لأن يعيش بيننا ويعمل أفلاماً تضحك في الوقت الحاضر.. وأنا لن أتكلم عن أغانيه لأنها أكبر من الانتقاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تكشف عن فتى أحلامها وردّ فعل زوجها حسن الرداد مفاجئ-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.