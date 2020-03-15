"أنا والحب" لـ سلمى رشيد تتخطى المليون مشاهدة في يوم واحد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية "أنا والحب" التي أطلقتها الفنانة المغربية ​سلمى رشيد​ على طريقة الفيديو كليب قبل يومين عبر "يوتيوب" نجاحاً كبيراً، إذ تخطى عدد مشاهديها المليون في يوم واحد، وحققت إلى الآن المليون وثلاثمئة ألف مشاهدة.

الأغنية من كلمات والحان ياسين رامي، توزيع كريم لوكيلي، والكليب من اخراج انس حيدر.

ويقول مطلعها:"انا والحب صافي صافي المرار لي دقت منو كافي ندعي ياشافي ياعافي توريني فيك انا ليام".

ومن ناحية أخرى، كانت دافعت رشيد مؤخراً عن نفسها، بعد الإنتقادات الكثيرة التي تعرضت لها بسبب إطلالتها الأخيرة في برنامج "ساعة سعيدة"، واتهمت بأنها كانت ترتدي "البونج" (الإسفنج) خلال ظهورها في الحلقة.

وأطلت رشيد من خلال مقطع فيديو وقالت :"أنا لا أحب الرد على بعض المواضيع التافهة ولكن من انتقدني هم أصحاب العقول التافهة. انا لا أرتدي "البونج" (الإسفنج) نهائياً، لأنني راضية على شكلي وخلقتي وملامحي ووجهي وجسمي وواثقة من نفسي، وخلال إطلالتي في برنامج "ساعة سعيدة" على شاشة "أم بي سي لم يكن قد مرّ سوى 4 أسابيع على ولادتي، وكان من الطبيعي أن أكون منتفخة كأي امرأة أخرى بعد الولادة، حتى أنني أرتدي مشد شورت تحت الفستان". الحمد لله أنا لا أرتدي البونج".