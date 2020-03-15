فيروس كورونا يُجبر جوردن وودز على البقاء في أبو ظبي

ميرنا وليد - بيروت - أجبر فيروس كورونا المنتشر حالياً في كل بلاد العالم، عارضة الأزياء ​جوردن وودز​ على البقاء في أبو ظبي برفقة عائلتها حيث كانت تتواجد مؤخراً، وعدم القدرة على العودة إلى الولايات المتحدة الأمركية، وذلك بعدما أصدرت الحكومة الأمريكية قرارا بوقف السّفر للحد من انتشار الفيروس.

وكانت حرصت وودز على مشاركة المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تفاصيل زيارتها لأبو ظبي، إذ نشرت عدداً من الصور والفيديوهات، منها ظهورها مرتدية العباءة وغطاء الرّأس، نشرت وودز فيديو وهي تستعرض إطلالتها المحتشمة، وعلّقت عليها قائلة: "لأولئك الذين لا يعرفون، لدخول المسجد عليك ارتداء العباية. لقد كانت تجربة مدهشة في التّعرّف على جمال ثقافة أخرى".

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