نبيل شعيل يوجّه رسالة للتوعية من فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان الكويتي ​نبيل شعيل​ رسالة للجمهور من أجل التوعية لمواجهة فيروس ​كورونا​ الذي ينتشر في العالم ولاسيما الكويت، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قال فيه:"أريد أن أقول كلاما كثيرا، حول ما أصاب عالمنا هذه الأيام. سأكلمكم كمواطن كويتي بسيط يكن كل الحب والاحترام للكويتيين والوافدين".

واضاف ان "دولة الكويت اتخذت عدة إجراءات مهمة لمجابهة فيروس كورونا، حيث وفرت كل شيء لتلبية احتياجات السكان كافة بعد الاجراءات الطارئة التي أعلنت عنها للحد من انتشار الفيروس.

وختم بالقول:""التزموا المكوث في بيوتكم وحافظوا على أبنائكم وأسركم، حتى لا تصابوا بهذا الوباء الخبيث".

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