تمديد فترة الحجر الصحي لـ عبد الله بوشهري-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل الكويتي ​عبد الله بوشهري​ عن تمديد فترة الحجر الصحي له لمدة 14 يوماً إضافياً، رغم أن نتيجة التحاليل أتت سلبية.

ونشر بوشهري عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تحدث فيه عن تفاصيل حجره، قائلاً أنه لا يعترض على قرارات وزارة الصحة لأنهم الأجدر بمعرفة الحالات الصحية لهم مبينا أنهم عند وصولهم من السفر إلى الفندق قامت الوزارة بعزل 40 شخصا من بينهم وأمرت بذهابهم إلى المستشفى للعلاج.

وأضاف أن التحاليل كان من المقرر خروج نتائجها لباقي المتواجدين بالفندق إلا أنها عندما خرجت وتبين أن هناك 13 شخصا جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية ومن هنا صدر قرار بالإبقاء عليهم 14 يوما آخرين.

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