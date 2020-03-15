فستان واحد جمع ياسمين صبري وهيفاء وهبي بأحمد أبو هشيمة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرا ارتباطه الرسمي بالفنانة ياسمين صبري.

وقد ظهرت أول صور تجمع ياسمين صبري بأحمد أبو هشيمة، والتي تألقت فيها بفستان أنيق بلون جلد النمر.

فستان ياسمين صبري أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه مشابه لفستان كانت قد ارتدته سابقا الفنانة هيفاء وهبي في صورة جمعته بأبو هشيمة أيضا أثناء زواجهما.

وكان أحمد أبو هشيمة قد صرح إن ارتباطه بياسمين صبري تم على المستوى العائلي، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل وموعد عقد القران قريبًا جدا.

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وكشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل أكثر عن قصة حب ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، حيث قال: “أبو هشيمة وياسمين صبري تعرفوا على بعض من 3 أشهر فقط، بصدفة لا يمكن أن تتكرر”.

وأضاف، في برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر: “الخطوبة تمت، ومن المقرر أن عقد القران سيقام بعد 3 أو 4 أشهر من الآن”، مؤكدا أن أحمد أبو هشيمة منبهر جدا بياسمين صبري، وأنه سعيد بعلاقته بها.

وكان أحمد أبو هشيمة قد نشر مؤخرا صورة على خاصية “ستوريز” على موقع “انستجرام”، وهو ممسك بيد حبيبته التي ترتدي نفس المجوهرات من خاتم ماسي وأساور Cartier التي ارتدتها الفنانة ياسمين صبري في مجموعة صور نشرتها سابقا، وهو ما أكد صحة أنباء الارتباط التي ترددت الأيام الماضية.

يذكر أن أحمد أبو هشيمة تزوج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في 24 أبريل 2009، وانفصل عنها في نوفمبر 2012.

كما تزوجت ياسمين صبري قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012 من أحد الأطباء المشهورين في الإسكندرية، على الرغم من أنه يكبرها بعدة سنوات، كما أنه متزوج من امرأة أخرى ولديه أولاد، لهذا السبب، كان زواج ياسمين منه سرياً لكي لا تعلم زوجته الأولى، وبعد إنكارها زواجها لأكثر من مرة، صرحت ياسمين لإحدى البرامج التلفزيونية بأنها متزوجة من طبيب شهير اسمه محمد وتطلق عليه دلع “دودي”، مما تسبب في نشوب خلاف كبير بينهما أدى إلى الانفصال عام 2017 بعد خمس سنوات من الزواج.