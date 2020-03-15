مي كساب تدعو الفنانين لتوعية الجمهور بمرض «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعت الفنانة المصرية مي كساب زملائها الفنانين والمشاهير في كل المجالات لتوعية جمهورهم للحماية من مرض “كورونا”، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي كتبت: “أنا طبعا واثقة في رحمة ربنا ولطفه وإنه هيسترها معانا والأيام الوحشة دي هتعدي على خير لأن ده وعد ربنا لينا إننا هنكون في مصر في سلام آمنين”.

وأضافت: “بس بارجو وبادعو كل زمايلي الفنانين والرياضيين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا إننا كلنا نستغل الأكونتات بتاعتنا لعمل فيديوهات توعية للجمهور عشان الحماية والوقاية والعلاج من الفيروس ده”.

وتابعت: “عشان في ناس كتير واخدة الموضوع هزار وده مش صح في ظرف طارئ زي ده لازم نقف جمب أجهزة الدولة ووزارة الصحة عشان نقاوم ونعدي المحنة دي”.

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واختتمت كلامها قائلة: “وأنا هبتدي بنفسي وعلى أد ما أقدر هعمل فيديوهات تساعد في تخطي المحنة دي وربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أهلنا وبلادنا”.

وكانت الفنانة المصرية مي كساب قد ردت مؤخرا على الأخبار التي نشرت حول انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات محمد صلاح الشهير بـ أوكا.

مي كساب، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “إيه النباهه دي ما شاء الله التويته اللي كاتباها معناها كده ده ايه الذكاء الخارق ده وأغنيه سينجل اللي هيه كلام ولحن جوزي معناها كده ربنا يشفيكم”.

وكانت بعض الأخبار قد استندت على دليل انفصال مي كساب المزعم بسبب الأغنية التي طرحتها بالتزامن مع عيد الحب، والتي تحمل اسم “سنجل”، وتحكي الأغنية عن الشباب الذين لم تحن لهم الفرصة للارتباط أو الزواج ومشاكلهم في عيد الحب.

وكذلك تدوينة لها عبر صفحته قالت فيها: “أنا نفسي أقول حاجات كتير قوي خالص جدا يعني بس للأسف ما حدش هيسمع السائد مظلم لطفك يارب أدينا بنحارب وبنعافر والأرزاق علي الله”.