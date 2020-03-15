إيمان العاصي عن عدم زواجها مرة أخرى: أنتظر هذا الرجل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي سبب عدم زواجها مرة أخرى، بعد أن انفصلت عن والد ابنتها الوحيدة “ريتاج” منذ سنوات.

إيمان قالت: “الزواج قسمة ونصيب، لكن أؤكد أن عدم زواجي مرة أخرى لا علاقة له بابنتي أو بانشغالي بخطواتي الفنية في الدراما والسينما، بل لأنني لم أجد بعد الرجل المناسب الذي أشعر بأنه يصلح أن يكون زوجاً لي”.

وأوضحت، في حوارها بمجلة “لها”، أن الرجل المناسب هو الرجل الذي تتّسم شخصيته بالوضوح والوقار الشديد، وأن يكون رجلاً بكل معنى الكلمة.

أما عن أكثر صفة لا تحبها في الرجل، قالت: “أكره الرجل البخيل والكذّاب، فأنا إنسانة صادقة وكريمة وأتمنى أن أرتبط برجل يشبهني في هاتين الصفتين”.

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يذكر أن الفنانة المصرية إيمان العاصي كانت قد تزوجت مرة واحدة عام 2010 من رجل الأعمال نبيل زانوسي، وأنجبت منه ابنتها ريتاج، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك إثر خلافات بينهما وصلت للمحاكم.

الفنانة الشابة اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب بعد ذلك، ولكنها تخلت عن الحجاب وعادت للتمثيل مرة أخرى.

إيمان شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، والمسلسل من إنتاج تامر مرسي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

وعرض لإيمان العاصي مؤخرا مسلسل “بخد الإيد”، وهو من بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد حاتم، وميرنا نور الدين، ومن إخراج المخرجة شيرين عادل.