بائع زهور يتعقب سلمى أرجيك ويضعها في موقف محرج أمام الكاميرات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية سلمى أرجيك الشهيرة بـ«السلطانة خديجة» في أحدث ظهور لها خلال خروجها من أحد المقاهي.

الصحفيون سألوا نجمة «حريم السلطان» عن سر غيابها عن الشاشة، فردت قائلة: «لا يوجد حالياً مسلسل معروض عليّ، ولم أصادف حكايات تناسبني أو أرغب التواجد بها، واحياناً اتلقى عروضاً لأدوار غير مناسبة لي ولا أرتاح لها، إلا أني أرغب كثيراً بالتمثيل».

وعن إجراءاتها الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، والمنتشر عالمياً، قالت سلمى: «ابتعد قدر الأمكان عن الأماكن المزدحمة والمغلقة».

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اللافت خلال لقاء سلمى بالصحفيين والمصورين، كان تعقب أحد بائعي الزهور للنجمة التركية منذ خروجها من المقهى، وطوال حديثها الإعلامي، في محاولة منه لإقناع النجمة التركية بالشراء منه، وهو الأمر الذي وضع سلمى في موقف محرج أمام الكاميرات، حتى أنها اضطرت أخيراً لطلبه واستسلمت لأخذ باقة زهور منه.

يُذكر أن آخر مسلسل عُرض لسلمى أرجيك كان بعنوان «الموتى»، وهو العمل الذي ينتمي لفئة دراما الرعب، وقد شاركت في بطولته أمام كرم بورسين، إلتشين سانجو، بيركان سوكولو.

على الجانب الشخصي، سلمى أرجيك احتفلت بزفافها إلى جان أوز في ألمانيا عام 2015، وقد رٌزق الزوجام بمولودتهما الأولى أبريل 2016.