كيفانج تاتليتوج وزوجته في سهرة خاصة مع أصدقائهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات البابارتزي النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» في أحدث ظهور له خلال خروجه من أحد المطاعم برفقة زوجته، منسقة الأزياء باشاك ديزر، وعدد من أصدقائهما بعد سهرة خاصة جمعتهم على العشاء.

الصحفيون استغلوا الفرصة، وسألوا النجم الوسيم عن جديده، فرفض الكشف عن تفاصيله أعماله المقبلة، واكتفى بالقول: «أجهز لأشياء جميلة جداً، وسأُفصح عنها حينما يحين الوقت»، وكان لافتاً أناقة الفنانة وزوجته الشتوية.

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من ناحية أخرى، كان مسلسل «الاصطدام» آخر عمل درامي عُرض لكيفانج الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، كما عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.

نجم «العشق الممنوع» يخوض مغامرة جديدة من خلال اتفاق مثير مع شركة «هارلي دافيدسون»، ويتضمن الاتفاق جولتين ستنظمهما الشركة خلال شهري يونيو وأغسطس بدول متنوعة في أوروبا منها فرنسا، بلجيكا، في الجولة الأولى وكرواتيا، وإيطاليا في الجولة الثانية، بالتعاون مع 20 شخصية عالمية من مختلف المجالات، أبرزهم، النجم الوسيم المعروف بعشقه للدرجات النارية، ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة الجولة الأولى 295 ألف يورو، والثانية 255 ألف يورو .

كيفانج من المنتظر أن يبدأ مغامرته من فرنسا يوم 6 يونيو المقبل، وبذلك يتخلى الفنان التركي عن وعده لوالدته بعدم استخدام الدراجة النارية في أعقاب الحادث الذي تعرض له قبل 4 سنوات.