هل ترتدي أحلام كمامة مرصعة بالألماس؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حالة جدل كبيرة أثارتها الفنانة الإماراتية أحلام بعدما أعادت نشر صور لكمامة مرصعة بالألماس، كانت قد نشرتها إحدى متابعاتها على تويتر، معلقة عليها: «كمامة الفنانة أحلام».

البعض اعتبر إعادة نشر النجمة الملقبة بالملكة لهذه الصورة، تأكيد منها على امتلاكها لهذه الكمامة، خاصة أن أحلام معروف عنها عشقها للألماس والمجوهرات، إلا أنها عادت وانهت هذا الجدال بعد ظهورها في صورة جديدة خلال استعدادها للسفر، إذ بدت مرتدية كمامة عادية، الأمر الذي فسره البعض بأن الكمامة المرصعة بالألماس كانت مجرد مزحة شاركت فيها النجمة الإماراتية متابعيها.

من ناحية أخرى، اعلنت أحلام عن الغاء حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن تحييه يوم الجمعة الموافق 6 مارس ضمن فعاليات «سمرات الثمانة» بالسعودية إلى جانب النجمين، عبدالله الرويشد، ومساعد البلوشي، وكتبت: «تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبًا إلى رياض العز»

يُذكر أن حلام كانت قد طرحت أغنية جديدة بعنوان «أنا ما أدري» من كلمات بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال، في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق ألبومها الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أن النجمة الإماراتية أعلنت حديثاً عن تجهيزها لـ«ميني ألبوم» باللهجة المصرية، وهي المرة الأولى التي تغني فيه أحلام بغير اللهجة الخليجية، وتتعاون فيه مع الملحنين المصريين محمود الخيامي ومحمد رحيم ووليد سعد.