جاد شويري يحتفل بعيد ميلاده في المختبر.. وما علاقة كورونا؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شعر الفنان اللبناني جاد شويري بصداع وحالة تعب، الأمر الذي دفعه للتشكيك في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

جاد قرر على الفور التوجه للمتختبر للخضوع لفحص الكورونا، وبالفعل خضع الفنان الشاب للتحليل، وتبين سلبية الإصابة، والطريف أن ذلك جاء بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ40، حتى أنه وصف نتيجة التحليل بالهدية الأجمل في عيد ميلاده.

وفي تعليق على صورة من وصل الفحص، كتب جاد الذي وصف نفسه بالـ«موسوس»: «أنا خالي من الكورونا رسمياً، شعرت ببعض الصداع والعوارض، فسارعت لإجراء الفحص يوم أمس، لا تتوتروا مثلي، لكن رجاءً إبقوا آمنين وفي منازلكم، وبالمناسبة شكراً على معايدتكم لي في عيد ميلادي».

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من ناحية أخرى، عاد جاد شويري مؤخراً من فرنسا، حيث كان برفقة النجمة اللبنانية كارول سماحة، إذ أشرف على إخراج كليبها الجديد لأغنية «مش هعيش»، ومن هي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، توزيع الكسانذر ميساكيان، إلا أنه تم تأجيل طرحه بسبب الأوضاع الراهنة في العالم وانشغاله بوباء كورونا.

آخر كليب أخرجه جاد شويري، كان لأغنية «ليلة» للنجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، وهو من إنتاج أنغامي.

يُذكر أن جاد شويري، كان قد فاجأ الجميع بمشاركة الفنان المصري رامز جلال، في برنامج المقالب “رامز في الشلال”، وظهر شويري خلال البرنامج بطبيعته كمخرج يقنع النجوم لعمل إعلان.