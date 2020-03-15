خالد أرغنش وزوجته يرفضان هدايا مولودهما الجديد ويقترحان بديلاً

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفض النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» وزوجته، الفنانة بيرجوزار كوريل استلام هدايا مولودهما الجديد، واقترحا على محبيهما بديلاً إنسانياً.

الزوجان اقترحا استبدال الهدايا بالتبرع للمنظمات الخيرية، وهو الاقتراح الانساني الذي استقبله فانز الثنائي بحفاوة بالغة، كما اثنت عليه وسائل الإعلام التركية.

بيرجوزار وضعت مولوداً ذكراً منذ أيام، والثنائي بصحة جيدة، إلا أن الفنانة ونجلها لم يغادران المستشفى للاطمئنان على استقرار حالتهما الصحية.

Advertisements

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

من ناحية أخرى، يُعرض لخالد أرغنش حالياً مسلسل جديد بعنوان «بابل»، وفيه يجسد النجم التركي أستاذ أكاديمي متخصص في الاقتصاد بمدينة بابل، يُدعى «عرفان» وما يواجهه من أزمات بعد فصله من العمل بشكل تعسفي، ومرض نجله البالغ من العمر 7 سنوات، ويشارك نجم «حريم السلطان» في بطولة المسلسل أمام نور فتاح أوغلو، برجي أكلاي، اسلي أنفر، أوزان جوفان، والطفل باران كاسم أوغولاري، وغيرهم.

مسلسل «أنت وطني» كان آخر عمل درامي عُرض لخالد أرغنش، حيث شارك في بطولته أمام زوجته، الفنانة بيرجوزار كوريل، في الوقت الذي عُرض للنجم التركي مؤخراً الفيلم المصري «كازابلانكا» الذي شارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم.

الزوجان تعاونا أيضاً حديثاً في حملة إعلانية لصالح شركة مجوهرات ماسية، مقابل 3.5 مليون ليرة تركية.