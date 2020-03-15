بيرين سات وزوجها يدخلان الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة التركية بيرين سات، الشهيرة عربيًا باسم “فاطمة” لانتقادات حادة بسبب عدم خضوعها وزوجها للحجر الصحي في منزلهما.

بيرين سات، كانت قد سافرت برفقة زوجها المغني التركي كينان دوغلو، إلى لندن، لتحتفل بعيد ميلادها هناك، وفورعودتهما لم يلتزما بتعليمات البقاء في حجر صحي لمدة 14 يومًا، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت بيرين سات وزوجها، قد شوهدا خلال تناولهما العشاء في أحد المطاعم، وفور انتشار هذه الصور، هاجم الجمهور بيرين، مؤكدين أنها تستهتر بالمرض ولا يهمها صحة الآخرين، وبعد هذه الانتقادات الكثيرة قررت بيرين البقاء في الحجر الصحي المنزلي مع زوجها.

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يذكر أن بيرين سات، يعرض لها خلال الوقت الحالي مسلسل “عطايا” الذي عرض عبر منصة NetFlix، والمسلسل قصته مستوحاة من كتاب “صحوة العالم”، الذي كتبه سينجول بوياس، حول قصة “عطايا” وهي رسامة شابة تعيش ‏حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، حتى تتغير حياتها من خلال اكتشاف أقدم معبد في العالم بواسطة عالم ‏الآثار إرهان، وتبدأ رحلتها في البحث عن الماضي، وهو من بطولة بيرين سات‏، محمد جونسور، ميتن أكدولجر، ميليسا سينولسون، ‏باشاك كوكلوكايا، سيفان كانوفا، وتيم سيفي.

وكان المغني كينان دوغلو، قد رد على الانتقادات التي تعرضت لها بيرين سات، بسبب مشاهدها الجريئة في مسلسل “عطايا”، في تصريحاته لصحيفة “Posta” قائلًا: “كل مشهد كان مثالي أعجبت بأداء بيرين و أفتخر بها، إنها ممثلة من الطراز العالمي، وشكلت ثنائياً مذهلاً مع محمد جونصور، رافضاً بذلك انتقاد جرأة مشاهدها الرومانسية وتلميح البعض بأن عليه الانفصال عنها بسبب تلك اللقطات التي تخطت الحدود في نظرهم.

كما دافع بعض المشاهير عن أداء بيرين سآت الجريء، ومن بينهم الممثلة بيرجا أكالاي التي أكدت أن بيرين سات قد نفذت المشهد كما كان مكتوباً في السيناريو، مؤكدة أنها إذا تم عرض عمل مماثل عليها فإنها ستقبل دون تردد.