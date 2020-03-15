شرط ياسمين صبري للزواج من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مؤخرًا بخطبتها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حفل اقتصر على عائلتيهما فقط.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة برنامج “الحكاية”، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن زفاف العروسين سيكون في حفل كبير بعد 3 شهور من الآن.

كشفت بعض المصادر الفنية أن الفنانة ياسمين صبري، اشترطت للموافقة على ارتباطها بأبو هشيمة أن لا تترك المجال الفني وهو ما وافق عليه وأكد أنه سيدعمها في أعمالها الفنية.

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الفنانة المصرية تصغر خطيبها بما يقارب الـ 12 عامًا، حيث أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ولد في 11 يناير 1975، ويبلغ من العمر 45 عامًا، أما الفنانة ياسمين صبري، فولدت في 21 يناير 1987، وتبلغ من العمر 33 عامًا.

يذكر أن أحمد أبو هشيمة تزوج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في 24 أبريل 2009، وانفصل عنها في نوفمبر 2012.

كما تزوجت ياسمين صبري قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012 من أحد الأطباء المشهورين في الإسكندرية، حيث أنه يمتلك أكبر المستشفيات هناك، والتي كان يعمل والدها فيها، تزوجت منه على الرغم من أنه يكبرها بعدة سنوات، كما أنه متزوج من امرأة أخرى ولديه أولاد، لهذا السبب، كان زواج ياسمين منه سرياً لكي لا تعلم زوجته الأولى، وبعد إنكارها لأكثر من مرة زواجها، صرحت ياسمين لإحدى البرامج التلفزيونية بأنها متزوجة من طبيب شهير اسمه محمد وتطلق عليه دلع “دودي”، مما تسبب في نشوب خلاف كبير بينهما أدى إلى الانفصال عام 2017 بعد خمس سنوات من الزواج.