وفاة والد الفنانة اللبنانية رولا يموت.. شاهد

رنا صلاح الدين - تُوفي والد الفنانة اللبنانية رولا يموت بعد صراع مع المرض، وقد اعلنت الخبر بصورة مؤثرة نشرتها، وظهر فيها الراحل يقبلها، معلقة عليها: «إن لله وإن اليه راجعون الله يرحمك يا بابا».

فانز متابعو رولا حرصوا على تقديم التعازي للفنانة اللبنانية، متمنيين لها الصبر والسلوان على مصابها الأليم.

يُذكر أن رولا هي الأخت غير الشقيقة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وقد تصدرت خلافات الثنائي عناوين الصحف والمواقع الفنية، حتى أنها وصلت لحد القضاء، ورفعت هيفاء عدة قضايا ضد رولا، إلا أن الأخيرة أكدت أنها حصلت على البراءة في كل هذه القضايا، كما كشفت عن رغبتها في مصالحة شقيقتها، خاصة بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها هيفاء.

وعن موقف والدتهما من خلافاتهما، قالت رولا إن والدتهما كانت دائماً تحاول تهدئة الأمور بينهما، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص كانوا يشعلون نار الفتنة بينهما ولا يتحملون رؤيتهما في صورة واحدة.

اللافت أن رولا دائماً ما تثير الجدل بأزيائها العارية، وكليباتها الجريئة، حتى أن البعض أكد أن والدها كان يقاطعها، إلا أن الراحل ظهر منذ فترة، وحرص على تكذيب ذلك في مقطع فيديو، قال فيه: «فشرو كلّن.. حدا بيتبرّا من روحه؟ من نفسه؟ هيدا كلّو كذب ونفاق وأنا ما برضى فيه.. كلّ يلي عم يحكوا، كذّابين ومنافقين.. عيب علين.. ما حدا بيتخلى عن روحه».