كيم كارداشيان عالقة في المنزل.. وتحارب الملل على طريقتها

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية العالمية كيم كارداشيان عن انزعاجها من الملل الذي تشعر به بسبب بقائها في المنزل على خلفية تفشي فيروس كورونا العالمي وإعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت أنها تحاول محاربة الشعور بالملل، فنشرت صورة قديمة لها عبر “إنستغرام”، ربما تعود إلى العام 2009، كانت وجدتها في حاسوبها أخيراً.
وعلّقت كارداشيان بالقول: “أشعر بالملل، فبدأت بتنظيم وترتيب الكثير من الصور على حاسوبي. إستعدّوا للمزيد من الصور القديمة. أما هذه اللقطة فيبدو أنها تعود للعام 2009”.
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