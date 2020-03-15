بعد إصابته بكورونا.. حالة توم هانكس مهددة بالتفاقم!

متابعة بتجــــــــرد: أكّد أحد مسؤولي الصحة في أستراليا أن الممثل الأميركي توم هانكس معرّض للإصابة بمضاعفات صحية خطرة جراء إصابته بفيروس كورونا لأنه يعاني من مرض السكري.

ونشرت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية المعلومات التي تتحدث عن تدهور حالة هانكس الصحية، وذلك لأن الأشخاص المصابين بالسكري معرّضون للخطر المضاعف مقارنة بالأشخاص العاديين إذا التقطوا عدوى الفيروس الجديد.

وبعدما وعد هانكس متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموافاتهم بكل تفاصيل مستجدات حالته الصحية، نشر خلال الساعات الأخيرة، صورة للإفطار الذي تلقاه صباح اليوم أثناء خضوعه وزوجته للحجر الصحي. وعلّق قائلاً: “شكراً لمَن يساعدوننا. علينا أن نهتمّ بأنفسنا وبالآخرين”.

وكان هانكس أعلن عن اصابته وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا، أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير أحدث فيلمه الجديد الذي يتناول قصة حياة النجم العالمي الفيس بريسلي. وتم عزلهما وإخضاعهما للحجر الصحي ومتابعة حالتهما.