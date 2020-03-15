"بقعة ضوء" يغيب عن رمضان2020.. وهنا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما أعلن العديد من الفنانين عن حضورهم في الموسم الدرامي المقبل عبر لوحات السلسلة الشهيرة "بقعة ضوء" بجزئها الخامس عشر، وانتظار الجمهور للوحاتها التي تتحدث عنه، وعن يومياته علمت "فوشيا" أن الشركة المنتجة قررت تأجيل تصوير الجزء الخامس عشر إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، ومن ثم سيغيب العمل عن الشاشة في الموسم الدرامي المقبل.

وبحسب مصادر خاصة لـ "فوشيا" فإن سبب تأجيل التصوير يعود إلى عدم استكمال نصوص اللوحات التي تعمل على كتابتها ورشة من المؤلفين، والنقص الكبير في استكمال اللوحات وعدم القدرة على الانتظار ومن ثم اللحاق بالعمل وإنهاء تصويره لعرضه في الشهر المبارك وبحث الشركة المنتجة عن زمن تصوير مريح لتكتمل عناصر العمل الفني، دفع بهم لتأجيل مرحلة التصوير.

وكانت الشركة المنتجة قد اتفقت مع عدد من النجوم والممثلين للمشاركة في الجزء المقبل، ومنهم محمد حداقي، ومحمد خير الجراح، وغادة بشور، وأندريه سكاف قبل قرارها بتأجيل التصوير.

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ويعدّ "بقعة ضوء" من أبرز الأعمال الاجتماعية الكوميدية الناقدة التي تقدم لوحات عبارة عن قصص منفصلة ومتنوعة من الحياة العامة تعنى بيوميات المواطن السوري والإنسان العربي عموما وتتناول قضاياه، بأسلوب ساخر بعيدا عن التهريج باعتماد اللوحات على كوميديا الموقف، ونقل هموم المواطن؛ ماجعله يحظى بجماهيرية واسعة، وشعبية كبيرة.

ورافقت هذه السلسلة المشاهدين عبر أعوام طويلة من إنتاج شركة "سما الفن" بينما تناوب على إخراجها عدد من المخرجين السوريين وضمت عددا كبيرا من نخبة نجوم الدراما السورية منذ بداية عرضها في عام 2001 ومازالت حلقاته وأجزاؤه تعرض حتى اليوم عبر الشاشات السورية والعربية، ويعدّ من أكثر الأعمال الدرامية نجاحا وشهرة خاصة مع كوكبة النجوم الذين شاركوا به وعلى رأسهم مؤسسا المشروع الفنانان باسم ياخور وأيمن رضا اللذان وضعا فكرة العمل، ومن الكتّاب الذين تناوبوا على تأليف أجزائه السابقة ممدوح حمادة، دلع الرحبي، مازن طه، رافي وهبي، حازم سليمان، خالد حيدر، رولا العاقل وغيرهم.

بينما من المخرجين الذين تناوبوا على إخراج حلقته الليث حجو، هشام شربتجي، ناجي طعمي، سيف الشيخ نجيب، سامر برقاوي، عامر فهد وغيرهم.