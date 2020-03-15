طارق الإبيارى يؤكد سمير غانم اختاره لإخراج "الزهر لما يلعب"

القاهرة - لايف ستايل
قال طارق الابيارى، إن اختياره لإخراج مسرحية "الزهر لما يلعب" كان بناء على طلب الفنان سمير غانم له وإيمانه الشديد به كمخرجا خاصة أنه درس الإخراج بالجامعة الأمريكية و تابع الابيارى قائلا " شرف ليا ان يجى يوم وأخرج لسمير غانم "
من ناحية اخرى يواصل الابيارى عرض مسرحية " الزهر لما يلعب" بطولة الفنان سمير غانم و الفنانة شيرين و الذى يخوض من خلالها تجربته الاخراجية الاولى والتى تعرض حاليا على مسرح مكتبة مصر.
"الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم ويشارك فى بطولتها الفنان سمير غانم والفنانة شيرين وإيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ومن إخراج طارق الأبيارى وتأليف وإنتاج أحمد الإبيارى.
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